Невилл: «Фирмино пригодился бы другим топ-клубам АПЛ после ухода из «Ливерпуля»

Бывший футболист «Манчестер Юнайтед» Гари Невилл высоко оценивает талант нападающего «Ливерпуля» Роберто Фирмино.

31-летний бразилец станет свободным агентом после завершения сезона – он решил не продлевать контракт с мерсисайдцами. Пока неясно, где продолжит карьеру форвард.

«Кому-то достанется очень качественный игрок, – делится мнением Невилл о будущем Фирмино. – Если бы он хотел остаться в Англии, он смог бы выступать за другой клуб из числа шести сильнейших в Премьер-лиге. Думаю, Роберто – великолепный футболист», – заявил телеэксперт Sky Sports.

В текущем сезоне Роберто Фирмино стал автором 11 голов и пяти ассистов в 32 матчах.