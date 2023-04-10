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Кейн: «Конте – великий человек, но иногда не контролирует себя»

10 Апреля 2023 • 20:31 Комментировать
Тоттенхэм
...
Борнмут
15.04 17:00

Нападающий «Тоттенхэма» Гарри Кейн высказался об уходе из клуба тренера Антонио Конте.

Итальянский специалист открыто высказал критику в адрес игроков и руководства «шпор» на одной из пресс-конференций, вскоре после чего сотрудничество сторон было досрочно завершено.

«Мне нравилось работать под руководством Конте. У меня с ним были отличные взаимоотношения, и мне очень жаль, что всё закончилось таким образом. Я желаю ему всего наилучшего в дальнейшей карьере.

Пресс-конференция Конте? Я бы не хотел много об этом говорить. Он очень эмоционален, мы все были разочарованы, что не победили в том матче с «Саутгемптоном». Антонио – великий человек, но иногда ему трудно сдерживать себя», – заявил в интервью Football London Кейн.

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Евро-Футбол.Ру,
Тоттенхэм Антонио Конте Гарри Кейн
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