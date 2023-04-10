Оби Микель прокомментировал увольнение Поттера из «Челси»

Бывший футболист лондонского «Челси» Джон Оби Микель высказался об отставке Грэма Поттера с тренерского поста «синих».

«Дали ли ему достаточно времени? Я думаю, что да. На каком сейчас месте «Челси» в таблице? На 11-м? Был ли клуб слишком большим для него? Вероятно. Иногда я смотрел на него и казалось, что он не знает, что делать», — цитирует нигерийского хавбека Daily Mail. Микель рассказал, что не видел у Поттера способности к мотивации футболистов, что, по мнению экс-игрока «Челси», необходимо для команды.

Напомним, что после 30 туров Премьер-лиги лондонский клуб находится на 11-м месте в турнирной таблице, набрав 39 очков. Грэм Поттер лишился своего места 2 апреля, а новым тренером «синих» до конца сезона будет Фрэнк Лэмпард.