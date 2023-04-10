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Звёздный форвард «Ливерпуля» договорился с «Реалом» слухи

10 Апреля 2023 • 19:32 Комментировать (1)

«Реал» получит усиление в летнее трансферное окно. Всё идёт к тому, что состав «сливочных» пополнит Роберто Фирмино. Как стало известно TodoFichajes, мадридский гранд уже достиг предварительной договорённости о трансфере бразильца с его агентом.

Ранее слухи связывали Фирмино с «Барселоной», однако, судя по всему, 31-летний нападающий окажется в другом топ-клубе Ла Лиги.

«Реал» подпишет Роберто Фирмино бесплатно. В последний день июня звёздный бразилец станет свободным агентом в связи с истечением срока контракта с «Ливерпулем». Ранее было объявлено, что продлевать соглашение Фирмино не будет.

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Евро-Футбол.Ру,
Реал Мадрид Ливерпуль Роберто Фирмино трансферы футбола - лето 2023
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320qi
10 Апреля 2023 в 19:42
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