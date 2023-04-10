«Реал» получит усиление в летнее трансферное окно. Всё идёт к тому, что состав «сливочных» пополнит Роберто Фирмино. Как стало известно TodoFichajes, мадридский гранд уже достиг предварительной договорённости о трансфере бразильца с его агентом.

Ранее слухи связывали Фирмино с «Барселоной», однако, судя по всему, 31-летний нападающий окажется в другом топ-клубе Ла Лиги.

«Реал» подпишет Роберто Фирмино бесплатно. В последний день июня звёздный бразилец станет свободным агентом в связи с истечением срока контракта с «Ливерпулем». Ранее было объявлено, что продлевать соглашение Фирмино не будет.