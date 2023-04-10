В зимнее трансферное окно «Челси» арендовал у «Атлетико» форварда Жоау Фелиша. Как сообщает в социальных сетях авторитетный инсайдер Фабрицио Романо, лондонский клуб доволен влиянием 23-летнего португальца на игру команды и хотел бы его сохранить. Сам Фелиш тоже желает остаться на «Стэмфорд Бридж».

Отмечается, что возможность полноценного трансфера будет зависеть от требований «Атлетико» по сумме. Переговоры должны состояться в ближайшее время.

Летом «Челси» назначит нового постоянного главного тренера, и это тоже важный фактор в вопросе будущего Фелиша, пишет Романо.

В 12 матча за «Челси» Жоау Фелиш забил два гола.