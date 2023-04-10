Тьяго Силва возобновил тренировки с «Челси»

Защитник «Челси» Тьяго Силва возобновил тренировки с командой. Напомним, что 38-летний бразилец не выступал с конца февраля, когда повредил связки колена.

В текущем сезоне Силва провёл в составе «синих» 27 матчей и отметился в них двумя результативными передачами.

Свой ближайший матч «Челси» проведёт в среду, 12 апреля, против мадридского «Реала» в рамках 1/4 финала Лиги чемпионов. Игра начнётся в 22:00 по московскому времени.

Отметим, что победитель пары «Реал» — «Челси» в полуфинале турнира встретится с победителем пары «Манчестер Сити» — «Бавария». В параллельной же сетке «Бенфика» сыграет с «Интером», а «Милан» померится силами с «Наполи».