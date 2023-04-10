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Левандовски может уйти из «Барселоны» в клуб АПЛ слухи

10 Апреля 2023 • 16:57 Комментировать (1)

Роберт Левандовски может покинуть «Барселону» в летнее трансферное окно. После чемпионата мира результативность поляка снизилась, и в каталонском клубе больше не считают его неприкасаемым. Учитывая финансовые проблемы «сине-гранатовых» и высокую зарплату игрока, предложение по Левандовски может быть рассмотрено, о чём рассказывает TodoFichajes.

Отмечается, что с Левандовски уже связывались «Манчестер Юнайтед» и «Тоттенхэм». Если «Барселона» получит хорошее предложение, то 34-летний польский форвард может оказаться в Премьер-лиге.

В сезоне 2022/2023 Роберт Левандовски забил 27 голов и отдал 7 голевых передач в 35 матчах.

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Евро-Футбол.Ру,
Тоттенхэм Барселона Манчестер Юнайтед Роберт Левандовски трансферы футбола - лето 2023
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