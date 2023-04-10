Роберт Левандовски может покинуть «Барселону» в летнее трансферное окно. После чемпионата мира результативность поляка снизилась, и в каталонском клубе больше не считают его неприкасаемым. Учитывая финансовые проблемы «сине-гранатовых» и высокую зарплату игрока, предложение по Левандовски может быть рассмотрено, о чём рассказывает TodoFichajes.

Отмечается, что с Левандовски уже связывались «Манчестер Юнайтед» и «Тоттенхэм». Если «Барселона» получит хорошее предложение, то 34-летний польский форвард может оказаться в Премьер-лиге.

В сезоне 2022/2023 Роберт Левандовски забил 27 голов и отдал 7 голевых передач в 35 матчах.