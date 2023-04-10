«Барселона» рассчитывает вернуть Лионеля Месси в клуб в летнее трансферное окно. Уже не раз сообщалось, что Хави хотел бы использовать звёздного аргентинца не как нападающего, а как полузащитника, то есть Месси будет «свободным художником». На этом фоне «сине-гранатовые» стремятся заполучить и нового форварда.

По данным Mundo Deportivo, на вершине шорт-листа «Барсы» находятся Пьер-Эмерик Обамеянг из «Челси» и Витор Роке из «Атлетико Паранаэнсе». Первый из них уже выступал за «сине-гранатовых» во второй части прошлого сезона. Обамеянг почти не играет в «Челси», поэтому его летний уход очень вероятен.

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