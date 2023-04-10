Рэшфорд продлит контракт с «Манчестер Юнайтед»

Нападающий Маркус Рэшфорд близок к подписанию нового трудового соглашения с «Манчестер Юнайтед». Как сообщил в социальных сетях инсайдер Фабрицио Романо, форвард всем доволен на «Олд Траффорд» и готов дальше помогать команде.

В ближайшее время стороны проведут переговоры о новом соглашении. Срок действующего контракта 25-летнего футболиста с «красными дьяволами» рассчитан до середины 2024 года. Он выступает за манкунианцев с лета 2016 года.

В нынешнем сезоне Английской премьер-лиги Рэшфорд провел 29 поединков, в которых отметился 15 забитыми мячами и четырьмя голевыми передачами.