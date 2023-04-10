Английский «Лидс» не отказывается от намерений приобрести де Кетеларе

Несмотря на свои не очень удачные выступления за «Милан», бельгийский полузащитник Шарль де Кетеларе все-таки еще вызывает определенный интерес в Европе, в частности, это английский «Лидс».

Летом прошлого года он также претендовал на услуги бельгийца, но тот предпочел податься в только что выигравший чемпионский титул «Милан». Сейчас «Лидс» снова находится «в поисках утраченного».

Любопытно, что в прошлом году «павлины» были готовы выложить даже больше, чем «Милан», но сейчас, как уточняет TeamTalk, на такие затраты они не готовы. Тем не менее, переговоры, похоже, намечаются.