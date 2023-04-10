Лондонский клуб хочет купить звезду «Селтика»

Форвард шотландского «Селтика» Кёго Фурухаси может продолжить карьеру в Английской премьер-лиге. Согласно сведениям Football Insider, в услугах нападающего заинтересован «Кристал Пэлас».

Источник отмечает, что сумма потенциального трансфера может составить порядка 15 миллионов фунтов. Действующее трудовое соглашение японского игрока с «Селтиком» рассчитано до середины 2025 года.

В нынешнем сезоне чемпионата Шотландии Фурухаси провел 29 поединков, в которых отметился 22 забитыми мячами и двумя результативными передачами. За «Селтик» нападающий выступает с июля 2021 года.