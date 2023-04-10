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Конате: «Я учусь у ван Дейка»

10 Апреля 2023 • 11:24 Комментировать
Лидс
...
Ливерпуль
15.04 17:00

Защитник «Ливерпуля» Ибраима Конате высказался о своём одноклубнике Виргиле ван Дейке.

23-летний француз восхитился игрой нидерландца и признался, что продолжает у него учиться.

«Я учусь у него и буду продолжать учиться у него. В раздевалке я тоже сижу рядом с ним. Когда мы начали играть вместе, я увидел, как легко ему было играть и защищаться от определённых нападающих, это совершенно необычно», — приводит слова Конате GFFN.

Напомним, ван Дейк перешёл в «Ливерпуль» в начале 2018 года из «Саутгемптона». В текущем сезоне нидерландский защитник провёл в составе «красных» 33 матча и забил в них три мяча.

После 29 туров нынешнего розыгрыша АПЛ «Ливерпуль» расположился на восьмом месте в турнирной таблице, набрав 44 очка.

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Евро-Футбол.Ру,
Ливерпуль Виргил Ван Дейк Ибраима Конате
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ЛИДС ЛИВЕРПУЛЬ
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