Конате: «Я учусь у ван Дейка»

Защитник «Ливерпуля» Ибраима Конате высказался о своём одноклубнике Виргиле ван Дейке.

23-летний француз восхитился игрой нидерландца и признался, что продолжает у него учиться.

«Я учусь у него и буду продолжать учиться у него. В раздевалке я тоже сижу рядом с ним. Когда мы начали играть вместе, я увидел, как легко ему было играть и защищаться от определённых нападающих, это совершенно необычно», — приводит слова Конате GFFN.

Напомним, ван Дейк перешёл в «Ливерпуль» в начале 2018 года из «Саутгемптона». В текущем сезоне нидерландский защитник провёл в составе «красных» 33 матча и забил в них три мяча.

После 29 туров нынешнего розыгрыша АПЛ «Ливерпуль» расположился на восьмом месте в турнирной таблице, набрав 44 очка.