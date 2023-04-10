«Астон Вилла» нацелилась на Угарте

«Астон Вилла» нацелилась на полузащитника лиссабонского «Спортинга» Мануэля Угарте. По информации от This is Football, главный тренер бирмингемского клуба Унаи Эмери хочет видеть уругвайца в своей команде.

«Спортинг», в свою очередь, хотел бы продлить контракт с футболистом и оставить его в составе минимум ещё на один сезон. Сумма отступных в соглашении хавбека с лиссабонским клубом в данный момент составляет 60 миллионов евро, но «Астон Вилла» хочет снизить эту цену.

Угарте провёл 25 матчей в этом розыгрыше чемпионата Португалии, где не отметился ни одним результативным действием.