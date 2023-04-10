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Известна новая трансферная цель «Манчестер Сити»

10 Апреля 2023 • 09:50 Комментировать

Защитник франкфуртского «Айнтрахта» Эван Н’Дика может переехать на Туманный Альбион. По сообщениям портала Goal.com, в подписании 23-летнего французского футболиста заинтересован «Манчестер Сити».

Представители английского топ-клуба связались с окружением игрока, дабы узнать о его планах на будущее. «Горожане» рассматривают Эвана в качестве замены Эмерику Лапорту, который может покинуть клуб по завершении нынешнего сезона.

Трудовой договор Н’Дики с франкфуртским клубом истекает в конце июня 2023 года. Его трансферный ценник составляет 32 миллиона евро.

В текущем сезоне Бундеслиги защитник провел 26 матчей, отметившись одним голом.

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Евро-Футбол.Ру,
Манчестер Сити Айнтрахт Франкфурт Эван Н'Дика трансферы футбола - лето 2023
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