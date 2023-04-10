Топ-клубы претендуют на Камаду

Полузащитник сборной Японии и франкфуртского «Айнтрахта» Даити Камада пользуется спросом на трансферном рынке. Как сообщают журналисты Relevo, в услугах хавбека заинтересованы четыре европейских топ-клуба.

В борьбе за Камаду сойдутся мадридский «Атлетико», дортмундская «Боруссия», мюнхенская «Бавария» и «Ливерпуль». Победитель этой гонки подпишет японца бесплатно, поскольку его контракт с «Айнтрахтом» истекает по завершении нынешнего сезона. Даити принял решение не продлевать соглашение.

26-летний полузащитник провел в нынешнем сезоне чемпионата Германии 25 поединков, в которых отметился семью забитыми мячами и четырьмя голевыми передачами.