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Чемпионат Англии. Английская Премьер-лига. АПЛ

Топ-клубы претендуют на Камаду

10 Апреля 2023 • 09:42 Комментировать

Полузащитник сборной Японии и франкфуртского «Айнтрахта» Даити Камада пользуется спросом на трансферном рынке. Как сообщают журналисты Relevo, в услугах хавбека заинтересованы четыре европейских топ-клуба.

В борьбе за Камаду сойдутся мадридский «Атлетико», дортмундская «Боруссия», мюнхенская «Бавария» и «Ливерпуль». Победитель этой гонки подпишет японца бесплатно, поскольку его контракт с «Айнтрахтом» истекает по завершении нынешнего сезона. Даити принял решение не продлевать соглашение.

26-летний полузащитник провел в нынешнем сезоне чемпионата Германии 25 поединков, в которых отметился семью забитыми мячами и четырьмя голевыми передачами.

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Евро-Футбол.Ру,
Ливерпуль Бавария Атлетико Мадрид Боруссия Дортмунд Айнтрахт Франкфурт трансферы футбола - лето 2023 Даити Камада
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