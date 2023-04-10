«Манчестер Сити» хочет продлить де Брёйне

Один из лидеров «Манчестер Сити» Кевин де Брёйне получит новый контракт от руководства английского клуба. Об этом сообщается на страницах издания Todofichajes.

Стороны вступили в переговоры и в скором времени могут объявить о договоренности. Срок действующего трудового договора 31-летнего бельгийца с «горожанами» рассчитан до середины 2025 года. Кевин защищает цвета «Манчестер Сити» с августа 2015 года.

В нынешнем сезоне Английской премьер-лиги полузащитник провел 27 поединков, в которых отметился пятью забитыми мячами и 14 голевыми передачами.

После 29 матчей «Манчестер Сити» занимает второе место в турнирной таблице АПЛ.