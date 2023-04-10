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Чемпионат Англии. Английская Премьер-лига. АПЛ

«Манчестер Сити» хочет продлить де Брёйне

10 Апреля 2023 • 08:54 Комментировать

Один из лидеров «Манчестер Сити» Кевин де Брёйне получит новый контракт от руководства английского клуба. Об этом сообщается на страницах издания Todofichajes.

Стороны вступили в переговоры и в скором времени могут объявить о договоренности. Срок действующего трудового договора 31-летнего бельгийца с «горожанами» рассчитан до середины 2025 года. Кевин защищает цвета «Манчестер Сити» с августа 2015 года.

В нынешнем сезоне Английской премьер-лиги полузащитник провел 27 поединков, в которых отметился пятью забитыми мячами и 14 голевыми передачами.

После 29 матчей «Манчестер Сити» занимает второе место в турнирной таблице АПЛ.

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Евро-Футбол.Ру,
Манчестер Сити Кевин де Брёйне
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