«Бавария» может отказаться от Кейна - раскрыта причина

Трансфер нападающего сборной Англии и «Тоттенхэма» Гарри Кейна в мюнхенскую «Баварию» под угрозой срыва, рапортует портал Goal.com. Дело в том, что руководство немецкого гранда не готово платить за форварда требуемые 100 миллионов евро.

Если мюнхенцы откажутся от борьбы за Кейна, то главным претендентом на футболиста станет «Манчестер Юнайтед». Манкунианцы попытаются купить Гарри летом. Контракт нападающего со «шпорами» истекает по завершении сезона-2023/2024.

29-летний форвард защищает цвета лондонского коллектива с января 2011 года. В нынешнем сезоне Премьер-лиги Кейн принял участие в 30 матчах, забил 23 гола и сделал две результативные передачи.