«Милан» может купить нападающего «Арсенала»

Нападающий лондонского «Арсенала» Фоларин Балогун, играющий сейчас в аренде за французский «Реймс», может со следующего сезона выступать в итальянском чемпионате. Интерес к нему проявляет «Милан», об этом сообщается на страницах издания Calciomercato.

По данным источника, сумма потенциального трансфера форварда составит порядка 30 миллионов евро.

В текущем сезоне чемпионата Франции Фоларин принял участие в 29 поединках. 21-летний нападающий записал на свой счет 18 забитых мячей (пять – с пенальти) и две результативные передачи. Арендное соглашение нападающего с «Реймсом» рассчитано до конца июня 2023 года.