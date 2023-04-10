«Арсенал» предложит новые контракты трём футболистам

Голкипер Аарон Ремсдейл получит новый трудовой договор от руководства лондонского «Арсенала», об этом посредством социальных сетей сообщил инсайдер Фабрицио Романо.

Кроме того, как отметил журналист, новые контракты будут предложены атакующему полузащитнику Букайо Саке и форварду Габриэлу Мартинелли.

Напомним, что Ремсдейл выступал за «канониров» с 2021 года. Срок действующего контракта игрока с клубом рассчитан до середины 2025 года.

В нынешнем розыгрыше Английской премьер-лиги Аарон поучаствовал в 30 поединках, в которых пропустил 29 мячей. В 14 матчах он сохранил ворота в неприкосновенности.