Трансферы Турнирные таблицы Рейтинги Контакты
Выберите подарок
100 $ Получить
100 $ Получить
Регистрация
Новости 99+ Матчи Прогнозы ТОП букмекеров
Чемпионат Англии. Английская Премьер-лига. АПЛ

«Арсенал» предложит новые контракты трём футболистам

10 Апреля 2023 • 07:54 Комментировать

Голкипер Аарон Ремсдейл получит новый трудовой договор от руководства лондонского «Арсенала», об этом посредством социальных сетей сообщил инсайдер Фабрицио Романо.

Кроме того, как отметил журналист, новые контракты будут предложены атакующему полузащитнику Букайо Саке и форварду Габриэлу Мартинелли.

Напомним, что Ремсдейл выступал за «канониров» с 2021 года. Срок действующего контракта игрока с клубом рассчитан до середины 2025 года.

В нынешнем розыгрыше Английской премьер-лиги Аарон поучаствовал в 30 поединках, в которых пропустил 29 мячей. В 14 матчах он сохранил ворота в неприкосновенности.

Оценить новость
Евро-Футбол.Ру,
Арсенал Лондон Букайо Сака Габриэл Мартинелли Аарон Ремсдейл
Добавьте Евро-Футбол в источники
Бонусы букмекеров
100 $ Получить
100 $ Получить
Читайте также на Евро-Футболе:
Комментарии
Регистрация
Рейтинг комментариев
Внимание! Запрещены комментарии про политику. Спасибо.
Пока комментариев нет, напишите первым!
На Евро-Футболе:
Новости
Сегодня, 10 Апреля
09:15 · Англия. Премьер-лига
Невилл: «Трент защищался на уровне школьника»
08:54 · Англия. Премьер-лига
«Манчестер Сити» хочет продлить де Брёйне
08:06 · Англия. Премьер-лига
«Бавария» может отказаться от Кейна - раскрыта причина
08:00 · Англия. Премьер-лига
«Милан» может купить нападающего «Арсенала»
07:54 · Англия. Премьер-лига
«Арсенал» предложит новые контракты трём футболистам
07:11 · Англия. Премьер-лига
Марш не возглавит «Лестер» - названа причина
06:43 · Англия. Премьер-лига
Рой Кин: «Защита «Ливерпуля» была похожа на сборную паба»
06:37 · Англия. Премьер-лига
«Манчестер Юнайтед» хочет перехватить трансферную цель «Арсенала»
09 Апреля
21:31 · Англия. Премьер-лига
​Александер-Арнольд: «Мы показали характер»
21:23 · Англия. Премьер-лига
Артета: «Уау, очень интенсивная игра»
21:21 · Англия. Премьер-лига
Салах установил рекорд сезона в АПЛ по касаниям мяча в чужой штрафной
21:18 · Англия. Премьер-лига
Клопп: «Чуть типичный наш матч»
20:59 · Англия. Премьер-лига
Эдегор: «Сумасшедший матч» 1
20:52 · Англия. Премьер-лига
Ремсдейл: «Очко лучше, чем ничего»
20:37 · Англия. Премьер-лига
Олисе сыграл свой 100-й матч за «Кристал Пэлас»
Все новости
Рекомендуем