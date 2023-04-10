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Чемпионат Англии. Английская Премьер-лига. АПЛ

Марш не возглавит «Лестер» - названа причина

10 Апреля 2023 • 07:11 Комментировать

Как стало известно журналисту Николо Скире, переговоры между американским специалистом Джесси Маршем и руководством «Лестера» сорвались. Тренер был готов заключить трудовое соглашение, но в последний момент стороны не смогли согласовать длительность контракта.

Напомним, что «Лестер» неделю назад отправил в отставку с поста главного тренера команды Брендана Роджерса. Это решение было принято в связи с неудовлетворительными результатами в нынешнем сезоне АПЛ.

После 30 туров чемпионата Англии «Лестер» набрал 25 баллов и располагается на предпоследнем месте в турнирной таблице.

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Евро-Футбол.Ру,
Лестер Джесси Марш
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