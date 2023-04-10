Марш не возглавит «Лестер» - названа причина

Как стало известно журналисту Николо Скире, переговоры между американским специалистом Джесси Маршем и руководством «Лестера» сорвались. Тренер был готов заключить трудовое соглашение, но в последний момент стороны не смогли согласовать длительность контракта.

Напомним, что «Лестер» неделю назад отправил в отставку с поста главного тренера команды Брендана Роджерса. Это решение было принято в связи с неудовлетворительными результатами в нынешнем сезоне АПЛ.

После 30 туров чемпионата Англии «Лестер» набрал 25 баллов и располагается на предпоследнем месте в турнирной таблице.