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Рой Кин: «Защита «Ливерпуля» была похожа на сборную паба»

10 Апреля 2023 • 06:43 Комментировать

Бывший футболист сборной Ирландии и «Манчестер Юнайтед» Рой Кин подверг критике игру защитников «Ливерпуля» во вчерашнем матче чемпионата Англии против лондонского «Арсенала». Встреча на «Энфилде» завершилась вничью со счетом 2:2.

«Ужасная игра «Ливерпуля» в обороне. Команда не имеет права так играть. Полное отсутствие интенсивности. Не было ни давления, ни прессинга. Нападению «канониров» было очень просто. Защита «Ливерпуля» была похожа на сборную паба. Полный бардак», - поведал ирландец в эфире Sky Sports.

После 29 проведенных матчей «Ливерпуль» набрал 44 балла и располагается на восьмом месте в турнирной таблице Премьер-лиги.

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Евро-Футбол.Ру,
Ливерпуль Арсенал Лондон Рой Кин
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