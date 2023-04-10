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«Манчестер Юнайтед» хочет перехватить трансферную цель «Арсенала»

10 Апреля 2023 • 06:37 Комментировать

Полузащитник сборной Турции и роттердамского «Фейеноорда» Оркун Кекчю попал в сферу интересов еще одного английского топ-клуба. На этот раз о намерении заполучить футболиста заявил «Манчестер Юнайтед», рапортует1908.nl.

Как отмечает источник, главный тренер «красных дьяволов» Эрик тен Хаг лично беседовал с 22-летним футболистом на предмет переезда на «Олд Траффорд». В споре за Кекчю манкунианцы столкнутся с конкурентом в лице лондонского «Арсенала».

В нынешнем сезоне чемпионата Нидерландов Оркун провел 26 поединков, в которых отметился восемью голами и двумя результативными передачами. Трансферная стоимость футболиста оценивается в 30 миллионов евро.

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Евро-Футбол.Ру,
Фейеноорд Манчестер Юнайтед Оркун Кекчю трансферы футбола - лето 2023
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