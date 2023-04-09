Салах установил рекорд сезона в АПЛ по касаниям мяча в чужой штрафной

Форвард «Ливерпуля» Мохамед Салах установил рекорд текущего сезона в Английской премьер-лиге по касаниям мяча в штрафной площади соперника. Их у египтянина набралось в матче против «канониров» 20. Как рапортует Opta Sports, на данный момент это рекорд по касаниям среди всех игроков лиги.

Напомним, сегодня вечером «Арсенал» еле унёс ноги с «Энфилда», где сыграл с «Ливерпулем» вничью – 2:2. Сначала игра шла под диктовку «канониров», которые вели 2:0. Но почти весь второй тайм гости уступали на поле хозяевам по всем статьям. Салах забил первый гол своей команды в конце второго тайма, а в тайме втором не реализовал пенальти в ворота Аарона Ремсдейла.