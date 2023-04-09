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Шансы «Манчестер Юнайтед» подписать Кейна выросли слухи

09 Апреля 2023 • 18:10 Комментировать

Форвард Гарри Кейн остаётся главной целью «Манчестер Юнайтед» на трансферное лето, которое уже не за горами. Шансы «красных дьяволов» на подписание 29-летнего звёздного футболиста выросли, о чём на своих страницах рассказывает Mirror. Дело в том, что «Бавария», которую тоже активно связывали с Кейном, не хочет ввязываться в торги, учитывая аппетиты «Тоттенхэма». Лондонцы не намерены продавать своего лидера дешевле, чем за 100 миллионов фунтов (почти 113 миллионов евро).

Отметим, что в сезоне 2022/2023 Гарри Кейн провёл 41 матч. На счету форварда 25 голов и 4 результативных паса на партнёров.

Тен Хаг выбрал звёздного нападающего для «Манчестер Юнайтед»

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Тоттенхэм Бавария Манчестер Юнайтед Гарри Кейн трансферы футбола - лето 2023
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