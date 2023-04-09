Райя хочет в топ-клуб, «Брентфорд» повесил на испанца ценник

Всё идёт к тому, что вратарь Давид Райя покинет «Брентфорд» в летнее трансферное окно. Ранее 27-летний футболист рассказывал об отклонении нескольких предложений «пчёл» но новому контракту.

Как сообщает в социальных сетях авторитетный инсайдер Фабрицио Романо, Райя хочет перейти в топ-клуб. «Брентфорд» потребует за голкипера 40 миллионов евро.

Ранее слухи связывали Райю с английскими грандами, в том числе с «Тоттенхэмом» и «Манчестер Юнайтед».

Отметим, что Давид Райя в последние годы получает вызовы в сборную Испании. За «красную фурию» голкипер провёл два матча.