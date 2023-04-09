«Манчестер Юнайтед» нацелился на двух игроков «Брайтона»

«Манчестер Юнайтед» рассчитывает усилить свой состав в летнее трансферное окно. Как стало известно The Telegraph, в сфере интересов «красных дьяволов» находятся два полузащитника из «Брайтона» - Мойсес Кайседо и Алексис Макаллистер.

21-летний Кайседо имеет контракт с «Брайтоном», рассчитанный до конца сезона 2026/2027. Портал transfermarkt оценивает эквадорца в 55 миллионов евро. Что касается 24-летнего Макаллистера, то его действующее соглашение истекает посреди 2025 года. Чемпион мира в составе сборной Аргентины оценивается в 42 миллиона евро.

На текущий момент «Манчестер Юнайтед» занимает четвёртое место в турнирной таблице Премьер-лиги.