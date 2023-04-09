Два гранда АПЛ интересуются Бареллой

В летнее трансферное окно полузащитник Николо Барелла может сменить «Интер» на другой клуб. Как сообщает Calciomercatoweb, интерес к 26-летнему итальянцу проявляют два гранда Английской премьер-лиги. Речь идёт о «Ливерпуле» и «Челси».

Отмечается, что «Интер» потребует за трансфер Бареллы 50 миллионов евро. При этом эксперты портала transfermarkt оценивают игрока сборной Италии в целых 70 миллионов.

В сезоне 2022/2023 Николо Барелла провёл за «Интер» 38 матчей в различных соревнованиях. В них футболист записал на свой счёт шесть голов и восемь результативных передач на партнёров.