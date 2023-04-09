Зиеш может сменить «Челси» на другой лондонский клуб

Атакующий полузащитник Хаким Зиеш, права на которого принадлежат «Челси», может продолжить карьеру в другом лондонском клубе.

По сообщениям Football Insider, в покупке марокканского вингера заинтересован «Тоттенхэм». Руководство «шпор» готово выделить на приобретение африканца 20 миллионов евро.

Ранее в прессе сообщалось об интересе к Зиешу со стороны французского «ПСЖ».

Хаким выступает за «Челси» с лета 2020 года. Трудовое соглашение игрока с «пенсионерами» рассчитано до конца сезона-2024/2025.

В текущем сезоне Премьер-лиги марокканец провел 13 матчей, в которых сделал голевую передачу.