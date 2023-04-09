Клопп обратился к фанатам «Ливерпуля»

Наставник «Ливерпуля» Юрген Клопп обратился к болельщикам команды в связи с неудовлетворительными результатами мерсисайдцев в нынешнем сезоне.

«Мне жаль наших болельщиков, ведь они не получили в этом сезоне от нас то, чего ждали. Но в долгосрочной перспективе они забудут об этом. Приношу им свои извинения. Если кто-то и может справиться со сложившейся ситуацией, то только мы сами», - передает слова немецкого специалиста Sky Sports.

После 28 матчей Английской премьер-лиги «Ливерпуль» набрал 43 балла и занимает восьмое место в турнирной таблице. Ближайший поединок подопечные Клоппа проведут против лондонского «Арсенала».