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Чемпионат Англии. Английская Премьер-лига. АПЛ

«Ливерпуль» готов купить игрока «Реала» за 80 миллионов евро

09 Апреля 2023 • 15:07 Комментировать

Опорный полузащитник Орельен Тчуамени, который выступает за мадридский «Реал», может перебраться в Английскую премьер-лигу. Согласно данным журналистов El Nacional, подписать хавбека собирается «Ливерпуль». Руководство мерсисайдского гранда готово выложить за его трансфер 80 миллионов евро.

Как отмечает источник, в «королевском» клубе приняли решение расстаться с Орельеном из-за его неудовлетворительной игры в совокупности с травматичностью.

Тчуамени пополнил ряды мадридского коллектива летом 2022 года. Сумма сделки составила 80 миллионов евро. В составе «сливочных» полузащитник провел 35 поединков во всех турнирах, отметившись тремя голевыми передачами.

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Евро-Футбол.Ру,
Реал Мадрид Ливерпуль трансферы футбола - лето 2023 Орельен Тчуамени
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