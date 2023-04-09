«Ливерпуль» готов купить игрока «Реала» за 80 миллионов евро

Опорный полузащитник Орельен Тчуамени, который выступает за мадридский «Реал», может перебраться в Английскую премьер-лигу. Согласно данным журналистов El Nacional, подписать хавбека собирается «Ливерпуль». Руководство мерсисайдского гранда готово выложить за его трансфер 80 миллионов евро.

Как отмечает источник, в «королевском» клубе приняли решение расстаться с Орельеном из-за его неудовлетворительной игры в совокупности с травматичностью.

Тчуамени пополнил ряды мадридского коллектива летом 2022 года. Сумма сделки составила 80 миллионов евро. В составе «сливочных» полузащитник провел 35 поединков во всех турнирах, отметившись тремя голевыми передачами.