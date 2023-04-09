Гвардиола разъяснил ключевую разницу между Холанном и Месси

Главный тренер «Манчестер Сити» Хосеп Гвардиола после победы над «Саутгемптоном» (4:1) высказался о том, чем Эрлинг Холанн отличается от Лионеля Месси.

«Холанн всегда счастлив, всегда улыбается. А Месси после двух забитых голов грустит, что не забил третий», - сказал Гвардиола.

«Даже в плохие моменты этого сезона, когда люди говорили, что он не может адаптироваться, Холанн приходил на тренировку с широкой улыбкой. Он очень счастлив, он никогда не жалуется, что его заменили. Он меня очень уважает», - добавил испанский тренер.

Следующий матч «Манчестер Сити» проведёт 11 апреля – против «Баварии» в Лиге чемпионов.