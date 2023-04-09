«Манчестер Юнайтед» удивил ценником на Мактоминая

В «Манчестер Юнайтед» не собираются расставаться с полузащитником команды Скоттом Мактоминаем. По сообщениям журналистов The Sun, манкунианцы рассмотрят вариант продажи хавбека только в том случае, если за него предложат не менее 50 миллионов фунтов.

В услугах игрока заинтересован «Ньюкасл». Пока неизвестно, готовы ли «сороки» потратить вышеназванную сумму на покупку Мактоминая.

26-летний полузащитник выступает за «красных дьяволов» с лета 2017 года. Срок действующего трудового соглашения между манкунианцами и полузащитником рассчитан до окончания сезона-2024/2025.

В нынешнем розыгрыше АПЛ Мактоминай провел 21 матч, в которых забил гол и получил семь желтых карточек.