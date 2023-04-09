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Чемпионат Англии. Английская Премьер-лига. АПЛ

Четыре топ-клуба устроят битву за де Пауля

09 Апреля 2023 • 11:04 Комментировать

Чемпион мира в составе сборной Аргентины Родриго де Пауль, выступающий на клубном уровне за мадридский «Атлетико», может попробовать свои силы в другом чемпионате. Об этом сообщается на страницах Todofichajes.

Согласно информации источника, у аргентинца есть варианты продолжения карьеры в Англии и Италии. На де Пауля претендуют лондонский «Тоттенхэм», «Ливерпуль», туринский «Ювентус» и миланский «Интер».

При этом «матрасники» не планируют продавать 28-летнего хавбека в ближайшем будущем. Контракт Родриго с мадридцами рассчитан до середины 2026 года. Его трансферный ценник – 40 миллионов евро.

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Евро-Футбол.Ру,
Интер Милан Тоттенхэм Ливерпуль Ювентус Атлетико Мадрид Родриго де Пауль
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