Четыре топ-клуба устроят битву за де Пауля

Чемпион мира в составе сборной Аргентины Родриго де Пауль, выступающий на клубном уровне за мадридский «Атлетико», может попробовать свои силы в другом чемпионате. Об этом сообщается на страницах Todofichajes.

Согласно информации источника, у аргентинца есть варианты продолжения карьеры в Англии и Италии. На де Пауля претендуют лондонский «Тоттенхэм», «Ливерпуль», туринский «Ювентус» и миланский «Интер».

При этом «матрасники» не планируют продавать 28-летнего хавбека в ближайшем будущем. Контракт Родриго с мадридцами рассчитан до середины 2026 года. Его трансферный ценник – 40 миллионов евро.