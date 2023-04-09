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«Челси» готовит трансфер за 100 миллионов евро

09 Апреля 2023 • 10:57 Комментировать

Хорватский защитник Йошко Гвардиол, права на которого принадлежат немецкому «РБ Лейпцигу», может переехать в топ-клуб чемпионата Англии. Согласно данным журналистов Fichajes, в услугах футболиста заинтересован лондонский «Челси».

Руководство английского клуба готово выделить на покупку игрока 100 миллионов евро. Именно такой является минимальная сумма, за которую клуб из Лейпцига готов расстаться с футболистом.

Среди претендентов на Гвардиола также назывались «Манчестер Сити», «Манчестер Юнайтед» и мадридский «Реал».

В текущем сезоне Бундеслиги 21-летний хорват провел 25 матчей, в которых забил один гол и получил желтую карточку.

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Евро-Футбол.Ру,
Челси РБ Лейпциг Йошко Гвардиол трансферы футбола - лето 2023
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