«Челси» готовит трансфер за 100 миллионов евро

Хорватский защитник Йошко Гвардиол, права на которого принадлежат немецкому «РБ Лейпцигу», может переехать в топ-клуб чемпионата Англии. Согласно данным журналистов Fichajes, в услугах футболиста заинтересован лондонский «Челси».

Руководство английского клуба готово выделить на покупку игрока 100 миллионов евро. Именно такой является минимальная сумма, за которую клуб из Лейпцига готов расстаться с футболистом.

Среди претендентов на Гвардиола также назывались «Манчестер Сити», «Манчестер Юнайтед» и мадридский «Реал».

В текущем сезоне Бундеслиги 21-летний хорват провел 25 матчей, в которых забил один гол и получил желтую карточку.