Холанн повторил рекорд ван Нистелроя и Салаха

Норвежский нападающий «Манчестер Сити» Эрлинг Холанн повторил рекорды результативности нидерландца Руда ван Нистелроя и египтянина Мохамеда Салаха по голам за сезон в английском клубе.

Благодаря вчерашнему дублю в гостевом матче с «Саутгемптоном» (4:1) 22-летний скандинав довел свой показатель до 44 голов в сезоне-2022/2023. Это является повторением рекорда Салаха (сезон-2017/2018) и ван Нистелроя (сезон-2002/2003).

Холанн проводит дебютный сезон за «Манчестер Сити». На счету норвежца 30 голов в Премьер-лиге, десять – в Лиге чемпионов, три – в Кубке Англии и один – в Кубке лиги.