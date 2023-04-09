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Чемпионат Англии. Английская Премьер-лига. АПЛ

Холанн забил больше «Челси» в АПЛ

09 Апреля 2023 • 09:52 Комментировать

Во вчерашнем матче Английской премьер-лиги между «Манчестер Сити» и «Саутгемптоном» нападающий «горожан» Эрлинг Холанн отметился двумя забитыми мячами. Таким образом, на счету норвежского форварда стало 30 голов в текущем розыгрыше чемпионата страны.

Примечательно, что 22-летний скандинавский бомбардир забил в АПЛ больше, чем лондонский «Челси». На счету «пенсионеров» 29 забитых мячей.

Матч между «Саутгемптоном» и «Манчестер Сити» завершился победой подопечных Хосепа Гвардиолы со счетом 4:1.

После 29 туров «горожане» набрали 67 очков и отстают от лидирующего лондонского «Арсенала» на пять баллов.

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Евро-Футбол.Ру,
Челси Манчестер Сити Эрлинг Холанн
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