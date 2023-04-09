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Мэддисон: «Я очень расстроен сейчас»

09 Апреля 2023 • 07:49 Комментировать
Лестер
1:2
Астон Вилла
окончен

«Лестер» потерпел новое поражение, оно стало уже третьим подряд для команды, которая рассталась на днях с Бренданом Роджерсом, бывшим тренером. На сей раз «лис», как ни странно, перехитрили «вишни». Свои чувства после этой неудачи прокомментировал нападающий «Лестера» Джеймс Мэддисон:

- Я сейчас очень расстроен. Мы готовились к важному матчу, много работали, но сделали глупую ошибку и все пошло прахом. Я очень расстроен, - цитирует слова Мэддисона BBC Sport.

В следующем туре «Лестеру» предстоит еще более тяжелая игра - на выезде против «Манчестер Сити».  

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Евро-Футбол.Ру,
Лестер Джеймс Мэддисон
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