Стало известно, почему Вальверде напал на игрока «Вильярреала»

Стали известны детали конфликта между полузащитником мадридского «Реала» Федерико Вальверде и хавбеком «Вильярреала» Алексом Баэной после завершения поединка. Игрок «сливочных» ударил в лицо соперника при встрече на парковке для автомобилей.

Как сообщает газета Marca, конфликт между футболистами тянется с январского кубкового матча. В ходе той встречи Баэна сфолил на Вальверде и сказал в его сторону оскорбительные слова, задев семью. Во вчерашнем матче Алекс снова отвесил в сторону Федерико неприятные высказывания.

Матч завершился поражением мадридского гранда со счетом 2:3.