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«Тоттенхэм» принял решение по будущему Кейна

09 Апреля 2023 • 02:48 Комментировать
Тоттенхэм
...
Борнмут
15.04 17:00

«Тоттенхэм» запросит солидную компенсацию за нападающего Гарри Кейна.

Действующий контракт форварда истекает летом следующего года, чем планируют воспользоваться другие клубы, рассчитывающие приобрести звезду сборной Англии по сниженной цене после завершения текущего сезона. Согласно сведениям Mirror, «Тоттенхэм» не станет делать никаких скидок: «шпоры» потребуют за Кейна не менее 100 млн фунтов стерлингов (около 115 млн евро), даже если тот окончательно откажется продлевать контракт.

В активе Гарри Кейна 25 забитых мячей в 41 поединке за «Тоттенхэм» в текущем сезоне. Портал Transfermarkt оценивает стоимость 29-летнего англичанина в 90 млн евро.

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Тоттенхэм Гарри Кейн трансферы футбола - лето 2023
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