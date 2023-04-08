Лэмпард высказался о проблемах «Челси» с забитыми голами

Временный главный тренер «Челси» Фрэнк Лэмпард ответил на вопрос о кризисе забитых мячей в команде.

Лондонцы вновь ни разу не поразили ворота соперников, уступив «Вулверхэмптону» с минимальным счётом в матче Премьер-лиги. В активе «Челси» всего 29 голов после 30 туров – один из худших показателей за всю историю клуба.

«Мы будем продолжать работать и пытаться исправить ситуацию в атаке. Нужно занимать правильные позиции и реализовывать свои шансы. Я сталкивался с подобным раньше, и мы общими усилиями должны решить эту проблему. Сейчас всё явно не так, как хотелось бы, но такова реальность», – цитирует BBC Лэмпарда, занявшего свой пост за несколько дней до матча с «волками».