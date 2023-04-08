Лэмпард прокомментировал поражение в первом матче после возвращения в «Челси»

Временный наставник «Челси» Фрэнк Лэмпард поделился мыслями о неудаче в поединке с «Вулверхэмптоном» (0:1).

«В первом тайме игра была равной, но соперник забил, а мы – нет. После перерыва мы играли с большей энергией, стали создавать больше моментов, могли забить. Произошло много изменений, но это нас не оправдывает, и нам нужно работать над игрой. Наша задача – научиться побеждать, привыкнуть к победам», – приводит BBC слова Лэмпарда.

Напомним, что Фрэнк Лэмпард возглавил «синих» незадолго до сегодняшнего матча, сменив уволенного Грэма Поттера. Контракт временного рулевого «Челси» рассчитан до конца текущего сезона.