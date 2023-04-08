Трансферы Турнирные таблицы Рейтинги Контакты
Выберите подарок
100 $ Получить
100 $ Получить
Регистрация
Новости 99+ Матчи Прогнозы ТОП букмекеров
Чемпионат Англии. Английская Премьер-лига. АПЛ

Лэмпард прокомментировал поражение в первом матче после возвращения в «Челси»

08 Апреля 2023 • 20:52 Комментировать
Вулверхэмптон
1:0
Челси
окончен

Временный наставник «Челси» Фрэнк Лэмпард поделился мыслями о неудаче в поединке с «Вулверхэмптоном» (0:1).

«В первом тайме игра была равной, но соперник забил, а мы – нет. После перерыва мы играли с большей энергией, стали создавать больше моментов, могли забить. Произошло много изменений, но это нас не оправдывает, и нам нужно работать над игрой. Наша задача – научиться побеждать, привыкнуть к победам», – приводит BBC слова Лэмпарда.

Напомним, что Фрэнк Лэмпард возглавил «синих» незадолго до сегодняшнего матча, сменив уволенного Грэма Поттера. Контракт временного рулевого «Челси» рассчитан до конца текущего сезона.

Оценить новость
Евро-Футбол.Ру,
Челси Вулверхэмптон Фрэнк Лэмпард
Добавьте Евро-Футбол в источники
Бонусы букмекеров
100 $ Получить
100 $ Получить
Читайте также на Евро-Футболе:
Комментарии
Регистрация
Рейтинг комментариев
Внимание! Запрещены комментарии про политику. Спасибо.
Пока комментариев нет, напишите первым!
На Евро-Футболе:
Футбол онлайн
Окончен
Манчестер Юнайтед Манчестер Юнайтед
Эвертон Эвертон
2
0
1.47 4.60 6.80
Видео
Окончен
Вулверхэмптон Вулверхэмптон
Челси Челси
1
0
4.00 3.55 1.97
Видео
Окончен
Фулхэм Фулхэм
Вест Хэм Вест Хэм
0
1
2.70 3.40 2.70
Видео
Окончен
Тоттенхэм Тоттенхэм
Брайтон Брайтон
2
1
2.18 3.50 3.35
Видео
Окончен
Брентфорд Брентфорд
Ньюкасл Ньюкасл
1
2
3.15 3.45 2.31
Видео
Окончен
Лестер Лестер
Борнмут Борнмут
0
1
1.83 3.75 4.40
Видео
Окончен
Астон Вилла Астон Вилла
Ноттингем Форест Ноттингем Форест
2
0
1.78 3.85 4.60
Видео
Окончен
Саутгемптон Саутгемптон
Манчестер Сити Манчестер Сити
1
4
10.00 5.60 1.30
Видео
09.04.23 в 16:00
Лидс Лидс
Кристал Пэлас Кристал Пэлас
2.24 3.55 3.20
Видео
09.04.23 в 18:30
Ливерпуль Ливерпуль
Арсенал Арсенал
2.55 3.50 2.75
Видео
Все матчи
Новости
Сегодня, 08 Апреля
21:16 · Англия. Премьер-лига
Кевин де Брёйне отдал 100-ю голевую передачу в АПЛ
21:13 · Англия. Премьер-лига
Холанн забил 30-й мяч в сезоне АПЛ
21:02 · Англия. Премьер-лига
Сон прокомментировал свой 100-й гол в АПЛ
20:52 · Англия. Премьер-лига
Лэмпард прокомментировал поражение в первом матче после возвращения в «Челси»
20:41 · Англия. Премьер-лига
«Манчестер Сити» нацелился на топового защитника из Серии А
20:18 · Англия. Премьер-лига
Мудрик не сделал ни одного результативного действия в 10 матчах за «Челси» - украинца купили за 70 млн евро
19:31 · Англия. Премьер-лига
«Астон Вилла» не проигрывает семь матчей после поражения от «Арсенала»
19:29 · Англия. Премьер-лига
Де Дзерби и Стеллини получили по красной карточке
19:20 · Англия. Премьер-лига
Эмери больше не рассчитывает на Дендонкера слухи
19:07 · Англия. Премьер-лига
«Челси» не побеждал в 4 последних матчах, дальше – игра с «Реалом»
19:00 · Англия. Премьер-лига
«Тоттенхэм» с помощью ВАРа дожал «Брайтон»
19:00 · Англия. Премьер-лига
«Саутгемптон» - «Манчестер Сити»: прямая трансляция, составы, онлайн - 1:4 2
18:58 · Англия. Премьер-лига
«Астон Вилла» разобралась с «Ноттингем Форест»
18:57 · Англия. Премьер-лига
«Лестер» остался в зоне вылета, проиграв ещё и «Борнмуту»
18:56 · Англия. Премьер-лига
«Ньюкасл» выиграл пятый матч кряду, одолев «Брентфорд»
Все новости
Рекомендуем