«Манчестер Сити» нацелился на топового защитника из Серии А

Эмерик Лапорт получает мало игрового времени, поэтому может покинуть «Манчестер Сити» в летнее трансферное окно. Английский гранд на этом фоне нацелился на защитника «Интера» Алессандро Бастони. Об этом рассказывает CalcioMercato. В стане «горожан» считают Бастони идеальной заменой Лапорту.

23-летний Алессандро Бастони оценивается специалистами авторитетного портала transfermarkt в 55 миллионов евро. Если брать центральных защитников, то только 11 футболистов в мире оцениваются в более высокую сумму.

Стоит сказать, что Бастони всю свою карьеру проводит в Италии. Его действующий контракт с «Интером» рассчитан до средины 2024 года.