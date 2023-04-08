Трансферы Турнирные таблицы Рейтинги Контакты
Выберите подарок
100 $ Получить
100 $ Получить
Регистрация
Новости 99+ Матчи Прогнозы ТОП букмекеров
Чемпионат Англии. Английская Премьер-лига. АПЛ

Мудрик не сделал ни одного результативного действия в 10 матчах за «Челси» - украинца купили за 70 млн евро

08 Апреля 2023 • 20:18 Комментировать
Вулверхэмптон
1:0
Челси
окончен

В субботу «Челси» проиграл в гостях у «Вулверхэмптона» с результатом 0:1. Украинец Михаил Мудрик вышел на замену и провёл на поле 22 минуты, но ничем полезным отметиться не смог.

За «Челси» Мудрик провёл уже 10 матчей. В них украинский вингер не сделал ни одного результативного действия.

Как известно, в зимнее трансферное окно «Челси» заплатил за Мудрика 70 миллионов евро. За счёт бонусных выплат заработок украинского клуба может вырасти до 100 миллионов евро.

Добавим, что сейчас «Челси» располагается лишь на 11-й строчке в турнирной таблице английского чемпионата.

Оценить новость
Евро-Футбол.Ру,
Челси Шахтёр Донецк Михаил Мудрик
Добавьте Евро-Футбол в источники
Бонусы букмекеров
100 $ Получить
100 $ Получить
Читайте также на Евро-Футболе:
Комментарии
Регистрация
Рейтинг комментариев
Внимание! Запрещены комментарии про политику. Спасибо.
Пока комментариев нет, напишите первым!
На Евро-Футболе:
Футбол онлайн
Окончен
Манчестер Юнайтед Манчестер Юнайтед
Эвертон Эвертон
2
0
1.47 4.60 6.80
Видео
Окончен
Вулверхэмптон Вулверхэмптон
Челси Челси
1
0
4.00 3.55 1.97
Видео
Окончен
Фулхэм Фулхэм
Вест Хэм Вест Хэм
0
1
2.70 3.40 2.70
Видео
Окончен
Тоттенхэм Тоттенхэм
Брайтон Брайтон
2
1
2.18 3.50 3.35
Видео
Окончен
Брентфорд Брентфорд
Ньюкасл Ньюкасл
1
2
3.15 3.45 2.31
Видео
Окончен
Лестер Лестер
Борнмут Борнмут
0
1
1.83 3.75 4.40
Видео
Окончен
Астон Вилла Астон Вилла
Ноттингем Форест Ноттингем Форест
2
0
1.78 3.85 4.60
Видео
95 мин
Саутгемптон Саутгемптон
Манчестер Сити Манчестер Сити
1
4
10.00 5.60 1.30
Видео
09.04.23 в 16:00
Лидс Лидс
Кристал Пэлас Кристал Пэлас
2.24 3.55 3.20
Видео
09.04.23 в 18:30
Ливерпуль Ливерпуль
Арсенал Арсенал
2.55 3.50 2.75
Видео
Все матчи
Новости
Сегодня, 08 Апреля
21:16 · Англия. Премьер-лига
Кевин де Брёйне отдал 100-ю голевую передачу в АПЛ
21:13 · Англия. Премьер-лига
Холанн забил 30-й мяч в сезоне АПЛ
21:02 · Англия. Премьер-лига
Сон прокомментировал свой 100-й гол в АПЛ
20:52 · Англия. Премьер-лига
Лэмпард прокомментировал поражение в первом матче после возвращения в «Челси»
20:41 · Англия. Премьер-лига
«Манчестер Сити» нацелился на топового защитника из Серии А
20:18 · Англия. Премьер-лига
Мудрик не сделал ни одного результативного действия в 10 матчах за «Челси» - украинца купили за 70 млн евро
19:31 · Англия. Премьер-лига
«Астон Вилла» не проигрывает семь матчей после поражения от «Арсенала»
19:29 · Англия. Премьер-лига
Де Дзерби и Стеллини получили по красной карточке
19:20 · Англия. Премьер-лига
Эмери больше не рассчитывает на Дендонкера слухи
19:07 · Англия. Премьер-лига
«Челси» не побеждал в 4 последних матчах, дальше – игра с «Реалом»
19:00 · Англия. Премьер-лига
«Тоттенхэм» с помощью ВАРа дожал «Брайтон»
19:00 · Англия. Премьер-лига
«Саутгемптон» - «Манчестер Сити»: прямая трансляция, составы, онлайн - 1:4 2
18:58 · Англия. Премьер-лига
«Астон Вилла» разобралась с «Ноттингем Форест»
18:57 · Англия. Премьер-лига
«Лестер» остался в зоне вылета, проиграв ещё и «Борнмуту»
18:56 · Англия. Премьер-лига
«Ньюкасл» выиграл пятый матч кряду, одолев «Брентфорд»
Все новости
Рекомендуем