Мудрик не сделал ни одного результативного действия в 10 матчах за «Челси» - украинца купили за 70 млн евро

В субботу «Челси» проиграл в гостях у «Вулверхэмптона» с результатом 0:1. Украинец Михаил Мудрик вышел на замену и провёл на поле 22 минуты, но ничем полезным отметиться не смог.

За «Челси» Мудрик провёл уже 10 матчей. В них украинский вингер не сделал ни одного результативного действия.

Как известно, в зимнее трансферное окно «Челси» заплатил за Мудрика 70 миллионов евро. За счёт бонусных выплат заработок украинского клуба может вырасти до 100 миллионов евро.

Добавим, что сейчас «Челси» располагается лишь на 11-й строчке в турнирной таблице английского чемпионата.