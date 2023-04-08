«Челси» не побеждал в 4 последних матчах, дальше – игра с «Реалом»

Возвращение Фрэнка Лэмпарда на тренерский мостик «Челси» не дало быстрого эффекта, на который, возможно, надеялись руководители клуба. В субботу «пенсионеры» проиграли в гостях у «Вулверхэмптона» со счётом 0:1 в матче 30-го тура Премьер-лиги.

Серия «Челси» без побед во всех турнирах достигла четырёх матчей (две ничьи, два поражения). Теперь «пенсионеры» будут готовиться к первой игре 1/4 финала Лиги чемпионов против «Реала». Команды сыграют в Мадриде в ближайшую среду, 12 апреля.

Добавим, что «Челси» на текущий момент занимает 11-е место в турнирной таблице Премьер-лиги Англии.