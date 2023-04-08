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Неудачное возвращение Лэмпарда: «Челси» без шансов проиграл «Вулверхэмптону»

08 Апреля 2023 • 18:55 Комментировать (2)
Вулверхэмптон
1:0
Челси
окончен

Фрэнк Лэмпард неудачно вернулся на пост главного тренера «Челси». Лондонцы абсолютно без шансов проиграли «Вулверхэмптону», пускай счёт этого и не отражает.

Протокол игры  
Вулверхэмптон1:0Челси
(1:0) Луис Матеус II31'  
Са ЖозеСемеду НелсонДоусон КрэйгКилман МаксГомеш ТотиЛуис Матеус IIГомес Жоао  59'Лемина Марио  39' 74' (Траоре Адама ( 74') Поденсе Даниэл 64' (Моутинью Жоау ( 64') Кунья Матеус 75' (Сарабия Пабло ( 75') Коста Диего 63' (Хи-Чан Хван ( 63')
Запасные: Бентли ДаниелКоллинз НатанБуэно УгоНету ПедруХодж Джозеф
Аррисабалага КепаДжеймс Рис IIФофана Уэсли 80' (Чалоба Трево ( 80') Кулибали КалидуКукурелья Марк  49' 68' (Мудрик Михаил ( 68') Галлахер Конор  67'Фернандес ЭнцоКовачич Матео  87'Стерлинг Рахим  63' 68' (Чилуэлл Бен ( 68'  89') Хаверц Кай 60' (Пулишич Кристиан ( 60') Фелиш Жоау 67' (Обамеянг Пьер-Эмерик ( 67')
Запасные: Менди ЭдуарЛофтус-Чик РубенЗакария ДенисБадьяшиль Бенуа
08 апреля. Стадион "Молинью".

В субботу «Челси» провёл первый матч после возвращения Фрэнка Лэмпарда на пост главного тренера лондонской команды. «Синие» отправились на выезд в гости в «Вулверхэмптону». Если «Челси» в Премьер-лиге уже толком ни за что не борется и скорее готовится к поединкам Лиги чемпионов, то вот для «волков» каждый матч – это борьба за выживание. Перед этим туром «Вулверхэмптон» всего на одно очко опережал «Борнмут» из зоны вылета.

Игра началась в неспешном ритме, но при этом на встречных курсах. К 15-й минуте, например, статистика угловых была уже 3:3. При этом опасных моментов не возникало. После этого «волки» захватили инициативу и чаще соперника атаковали. Однако защитники «синих» действовали надёжно – выбивали и блокировали мячи, когда это было необходимо. При этом команды продолжали собирать угловые – к 28-й минуте этот показатель уже составлял 7:5 в пользу хозяев.

Давление «Вулверхэмптона» привело к результату по окончании получаса игры. После очередной атаки последовал навес, Кулибали смахнул мяч в левую зону штрафной, и опасность, казалось, прошла, Кукурелья собирался встречать Матеуса, но тот решился на удар слёта в касание, и футбольный снаряд влетел в дальнюю «девятку».

Через несколько минут «волки» могли удвоить результат. Фофана неудачно сыграл около своей штрафной, подарив мяч Куньи. Бразилец пытался обыграл Кулибали, у него это не получилось, но футбольный снаряд покатился на ход Косте, который слева вырвался на рандеву с Аррисабалагой, но пробил точно в голкипера. «Синие» ответили лишь за три минуты до перерыва, когда Фелиш решился на удар из-за пределов штрафной, но получилось в руки Са. В итоге на перерыв «волки» ушли, ведя в счёте.

«Челси» постарался активно начать второй тайм, но «Вулверхэмптон» спокойно оборонялся и пытался в ответ убегать в контратаки. В этом размере подходов никто ничего опасного создать не смог. Постепенно игра стала успокаиваться. «Челси» владел мячом и инициативой, но «Вулверхэмптон» четко защищался. Подопечные Хулена Лопетеги постепенно перешли к игре на удержание счета.

Начиная с середины тайма «волки» перехватили инициативу и стали поджимать «Челси». Лондонцы под давлением соперника перестали даже подходить к штрафной «Вулверхэмптона». Ближе к концовке матча лондонцы всё же сумели отодвинуть игру к середине поля, но никакой опасности создать у ворот соперника не смогли. Даже все пять замен, проведённых Лэмпардом, не давали никакого результата.

В компенсированное время лондонцы перехватили мяч на чужой половине поля, но после быстрой атаки удар Чилуэлла из-за пределов штрафной оказался совсем неточным. Подопечные Лэмпарда не смогли даже толком организовать какой-то финальный навал. В итоге «Вулверхэмптон» спокойно довёл матч до столь нужной ему победы.

В ближайшие две недели «Челси» ждут две встречи с «Реалом», первая из которых состоится уже в среду в Мадриде. Между этими двумя поединками лондонцы дома примут «Брайтон». «Вулверхэмптон» же в следующем туре примет «Брентфорд».

Роман Андреев

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Челси Вулверхэмптон
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Комментарии (2)
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ингерман
08 Апреля 2023 в 19:23
ай ну шо я гов0рил.. ламперд - велкам! А-ха-ха-ха! )))
Leonardis
08 Апреля 2023 в 19:08
у Челси нет хребта, они играют как креветки...
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