Магуайр считает себя ответственным за результаты команды

Защитник Гарри Магуайр сейчас не является твёрдым игроком основы «Манчестер Юнайтед». Впрочем, как капитан команды он осознаёт свою ответственность.

«Я несу ответственность за то, чтобы клуб двигался вперёд, играю я или нет... Я чувствую, что сейчас нахожусь в хорошей форме.

Я уважаю конкуренцию в составе на моей позиции. В нашей команде четыре защитника, которые играют за свои сборные, и каждый из нас стремится стать лучше», - сказал Магуайр в интервью BBC Match of the Day.

Напомним, что в субботу «Манчестер Юнайтед» обыграл на своём поле «Эвертон» со счётом 2:0. Команда Эрика тен Хага продолжает борьбу за места в топ-4.