Тарковски: «Сыграли ниже наших стандартов»

В тридцатом туре английского чемпионата «Манчестер Юнайтед» забил два безответных гола «Эвертону», и защитник «ирисок» Джеймс Тарковски винит в этом робкую игру своей команды, которая, по его словам, сыграла ниже своих привычных стандартов.

- Жаль, когда случаются такие дни и мы выступаем ниже наших же стандартов. Обидно, что пропустили гол в конце первого тайма. Казалось, что у нас появился шанс, во втором тайме, но они забили еще один, - цитирует слова Тарковски BBC Sport.

В следующем туре чемпионата английской Премьер-лиги «Эвертон» сразится в домашнем матче против «Фулхэма».