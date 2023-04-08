Фанаты «Манчестер Юнайтед» оскорбили владельцев клуба

Болельщики «Манчестер Юнайтед» во время субботнего матча против «Эвертона» скандировали оскорбительную кричалку в адрес семьи Глейзеров, которая владеет клубом.

«Продайте «Юнайтед» и ******** [валите] домой», - такие слова скандировали поклонники «красных дьяволов» с трибун «Олд Траффорд», сообщает в социальных сетях журналист Лори Уитвелл.

Как известно, семья Глейзеров открыта к продаже «Манчестер Юнайтед». В настоящий момент американские владельцы клуба Премьер-лиги ведут переговоры с потенциальными покупателями.

Напомним, что «Манчестер Юнайтед» обыграл «Эвертон» на своём поле со счётом 2:0.