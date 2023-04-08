Джо Коул: «Лэмпард оживит «Челси»

Бывший защитник лондонского «Челси» Джо Коул считает, что приход нового тренера, Фэнка Лэмпарда, который является легендой «Челси», может стать отличным катализатором для клуба, который уже дважды менял тренера по ходу сезона.

- Прежде всего, я расстроен за Грэма Поттера. Он честно и достойно пытался справиться с той работой, которая была, а это была непростая работа. Но раз уж он ушел, это отлично для Фрэнка. Я не сомневаюсь, что он воодушевлен и оживит клуб, - цитирует слова Коула BBC Sport.

В настоящий момент «Челси» сражается с «Вулверхэмптоном», следить за матчем можно в формате прямой онлайн-трансляции.