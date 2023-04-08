Тен Хаг: «Бруну Фернандеш был лучшим на поле»

В тридцатом туре английского чемпионата «Манчестер Юнайтед» забил два безответных гола «Эвертону», и команда нидерландского специалиста одержала уже семнадцатую победу в чемпионате - на одну больше, чем за весь прошлый сезон при руководстве небезызвестного нам Ральфа Рангника.

Тен Хаг назвал имя лучшего игрока команды в прошедшем матче - он считает, что им стал португальский нападающий Бруну Фернандеш, несмотря на то, что голы забили Мактоминай и Марсьяль.

- Он был прекрасен в своей оттянутой роли, как и на прошлой неделе против «Ньюкасла». Сегодня он был лучшим на поле в составе нашей команды, - цитирует слова тен Хага BBC Sport.

В следующем туре английского чемпионата «Манчестер Юнайтед» сыграет с «Ноттингем Форест».